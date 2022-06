Inter, Curva Nord: “Lukaku era un re, ora è uno come tanti: dovrà guadagnarsi tutto” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Romelu Lukaku è stato sostenuto e trattato come un re, ora è uno come tanti. Non faremo alcuna contestazione al giocatore, nonostante il comportamento dell’estate scorsa; dovrà guadagnarsi tutto sul campo con umiltà e sudore. Non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la magli dell’Inter. Invitiamo comunque tutti gli Interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Oltre a un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti ebeti e supini consumatori. Abbiamo preso atto del tradimento di Lukaku e ci siamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Romeluè stato sostenuto e trattatoun re, ora è uno. Non faremo alcuna contestazione al giocatore, nonostante il comportamento dell’estate scorsa;sul campo con umiltà e sudore. Non tiferemo mai controse indosserà nuovamente la magli dell’. Invitiamo comunque tutti gliisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Oltre a un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti ebeti e supini consumatori. Abbiamo preso atto del tradimento die ci siamo ...

