Pubblicità

Calciomercato.com

IlFC, invece,con trepidazione di poter contare sulle prestazioni di Lorenzo Insigne, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo quella data, esattamente come ...Da una parte c'è chidi scoprire quando saranno recuperate le date del tour, fiduciosi che ... l'annuncio infatti è arrivato a ridosso del concerto a. Sono tre per il momento le date ... Il Toronto Fc aspetta Insigne e 'allarga' lo stadio Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Le vacanze del numero 10 uscente della Nazionale sono infatti agli sgoccioli e l’aspettano tutti con le braccia aperte al Toronto F. C., dove ...Come in altre città canadesi è un settore iper competitivo e infiltrato dalla criminalità organizzata, fatto di corruzione e intimidazioni ...