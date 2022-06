Ha un significato molto intimo ed emozionante legato a un ricordo spettacolare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un’immagine storica. Una di quelle che passerà alla storia. Anzi, è già storia. Per i 18 anni di Ingrid di Norvegia, figlia di Mette-Marit e Haakon di Norvegia, si sono riuniti i futuri monarchi d’Europa. Anzi le future regine e i futuri principi anche se mancava il piccolo George di Cambridge. A Oslo sono arrivati la principessa Amalia, Elisabetta del Belgio, Estelle di Svezia e, tra gli altri, Charles del Lussemburgo che oggi ha due anni. I fotografi hanno scattato un’immagine che, appunto, è storia: riunite ci sono le future regine di questo secolo. Volti imberbi, giovani, freschi, pieni ancora di quella emozione che trasuda dallo sguardo di chi deve ancora capire cosa sia davvero la vita, ma porta già il peso della corona addosso. Ingrid di Norvegia in centro con Estelle di Svezia e Charles del Lussemburgo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un’immagine storica. Una di quelle che passerà alla storia. Anzi, è già storia. Per i 18 anni di Ingrid di Norvegia, figlia di Mette-Marit e Haakon di Norvegia, si sono riuniti i futuri monarchi d’Europa. Anzi le future regine e i futuri principi anche se mancava il piccolo George di Cambridge. A Oslo sono arrivati la principessa Amalia, Elisabetta del Belgio, Estelle di Svezia e, tra gli altri, Charles del Lussemburgo che oggi ha due anni. I fotografi hanno scattato un’immagine che, appunto, è storia: riunite ci sono le future regine di questo secolo. Volti imberbi, giovani, freschi, pieni ancora di quella emozione che trasuda dallo sguardo di chi deve ancora capire cosa sia davvero la vita, ma porta già il peso della corona addosso. Ingrid di Norvegia in centro con Estelle di Svezia e Charles del Lussemburgo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by ...

Pubblicità

PatriziaOrlan11 : RT @Retake_Roma: A confronto, per capire come migliorare l‘inclusione dei ragazzi con difficoltà psicosensoriali e autismo. L’attività Ret… - ManciaAlfredo : RT @Retake_Roma: A confronto, per capire come migliorare l‘inclusione dei ragazzi con difficoltà psicosensoriali e autismo. L’attività Ret… - AlfredoMancia5 : RT @Retake_Roma: A confronto, per capire come migliorare l‘inclusione dei ragazzi con difficoltà psicosensoriali e autismo. L’attività Ret… - RetakeVII : RT @Retake_Roma: A confronto, per capire come migliorare l‘inclusione dei ragazzi con difficoltà psicosensoriali e autismo. L’attività Ret… - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: A confronto, per capire come migliorare l‘inclusione dei ragazzi con difficoltà psicosensoriali e autismo. L’attività Ret… -