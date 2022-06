Gambe snelle e leggere: siete ancora in tempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) SE NE IMPARANO di cose, sul web. Per esempio, che le Gambe sono un’ossessione per noi comuni mortali almeno quanto lo sono per le stelle dello showbiz. Con una differenza, però. Più che alla forma, celebrities e sportivi guardano alla sostanza, mostrandosi particolarmente interessati a metterle al sicuro da infortuni. È il caso , tra i tanti, di Taylor Swift e Cristiano Ronaldo, che, stando a Business Insider , hanno assicurato cosce e polpacci rispettivamente per 40 e 110 milioni di dollari. Nel nostro caso, invece, l ‘ interesse è prevalentemente estetico e stagionale. La conferma arriva puntuale da Treatwell: giugno, riferisce la principale piattaforma per la prenotazione di rituali beauty, è il mese in cui si registra il più alto volume di richieste per trattamenti di legs care. Tra i ser vizi più gettonati, primeggiano depilazione e massaggi drenanti, seguiti da ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 giugno 2022) SE NE IMPARANO di cose, sul web. Per esempio, che lesono un’ossessione per noi comuni mortali almeno quanto lo sono per le stelle dello showbiz. Con una differenza, però. Più che alla forma, celebrities e sportivi guardano alla sostanza, mostrandosi particolarmente interessati a metterle al sicuro da infortuni. È il caso , tra i tanti, di Taylor Swift e Cristiano Ronaldo, che, stando a Business Insider , hanno assicurato cosce e polpacci rispettivamente per 40 e 110 milioni di dollari. Nel nostro caso, invece, l ‘ interesse è prevalentemente estetico e stagionale. La conferma arriva puntuale da Treatwell: giugno, riferisce la principale piattaforma per la prenotazione di rituali beauty, è il mese in cui si registra il più alto volume di richieste per trattamenti di legs care. Tra i ser vizi più gettonati, primeggiano depilazione e massaggi drenanti, seguiti da ...

