Duplice omicidio in fondo agricolo nel catanese

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in undi Acireale, nel. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. Sul posto per le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo una prima ipot… - palermo24h : Duplice omicidio ad Acireale – I NOMI DELLE VITTIME - ciaktelesud : Duplice omicidio ad Acireale: uccisi due cugini. Ipotesi furto di agrumi #Cronaca #Acireale #dupliceomicidio… - infoitinterno : Duplice omicidio ad Acireale, nella frazione di Pennisi: le vittime sono due cugini - infoitinterno : Duplice omicidio in fondo agricolo nell'Acese -

Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. Sul posto per le ...ad Acireale, nel Catanese. Due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi, sono stati trovati senza vita in un casolare all'...Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. (ANSA) ...Duplice omicidio ad Acireale, nel Catanese. Due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi, sono stati trovati senza vita in un casolare ...