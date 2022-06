Decreto semplificazioni, testo in Gazzetta: proroghe, Assegno Unico, tutte le novità (Di mercoledì 22 giugno 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto semplificazioni fiscali, approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 83 del 15 giugno insieme al Decreto trasporti con il quale è arrivata la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine sul trasporto pubblico, con l’eccezione degli aerei. Uno degli aggiornamenti più importanti del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, riguarda l’Assegno Unico, e nello specifico la maggiorazione per figli con disabilità viene aumentata di 120 euro in più al mese. Secondo la ministra per le disabilità, Erika Stefani, le maggiorazioni interesseranno circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità. Il tema del Decreto riguarda le ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) È stato pubblicato inUfficiale ildelfiscali, approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 83 del 15 giugno insieme altrasporti con il quale è arrivata la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine sul trasporto pubblico, con l’eccezione degli aerei. Uno degli aggiornamenti più importanti del-legge 21 giugno 2022, n. 73, riguarda l’, e nello specifico la maggiorazione per figli con disabilità viene aumentata di 120 euro in più al mese. Secondo la ministra per le disabilità, Erika Stefani, le maggiorazioni interesseranno circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità. Il tema delriguarda le ...

