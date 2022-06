Cosa serve alla Roma sul mercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nemmeno 24 ore dopo il fischio finale della storica finale di Conference League di Tirana a Roma si è subito ricominciato a parlare di calciomercato. La notizia della partenza di Mkhitaryan per Milano arrivata il giorno dopo non ha certo spento l’entusiasmo dei festeggiamenti giallorossi, che sotterranei continuano anche oggi e chissà quando finiranno, ma è stata comunque un risveglio momentaneo sull’equilibrio sottile su cui si reggono le fortune della Roma. Il trequartista armeno è stato spesso la luce nel buio di una rosa che negli ultimi anni è stata tecnicamente devastata, uno dei pochi punti di contatto tra la gestione Fonseca e quella Mourinho, e non a caso il perno intorno a cui è girata la svolta tattica di questa stagione – quell’eterno ritorno alla difesa a tre che per lui ha comportato reinventarsi per ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nemmeno 24 ore dopo il fischio finale della storica finale di Conference League di Tirana asi è subito ricominciato a parlare di calcio. La notizia della partenza di Mkhitaryan per Milano arrivata il giorno dopo non ha certo spento l’entusiasmo dei festeggiamenti giallorossi, che sotterranei continuano anche oggi e chissà quando finiranno, ma è stata comunque un risveglio momentaneo sull’equilibrio sottile su cui si reggono le fortune della. Il trequartista armeno è stato spesso la luce nel buio di una rosa che negli ultimi anni è stata tecnicamente devastata, uno dei pochi punti di contatto tra la gestione Fonseca e quella Mourinho, e non a caso il perno intorno a cui è girata la svolta tattica di questa stagione – quell’eterno ritornodifesa a tre che per lui ha comportato reinventarsi per ...

