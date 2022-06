“Cerchiamo ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbo alimentare”: il casting choc per una nota trasmissione (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi”, questo il messaggio pubblicato sui social da Giada Massara, sul suo profilo segnala di essere casting director di “Forum“. La mail fornita richiama a Corima, società di produzione della trasmissione fondata da Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni. Annuncio pubblicato e poi sparito in un paio d’ore, salvato e rilanciato sui social. Il tempo di suscitare polemiche e aprire un dibattito, la malattia come curriculum o esperienza lavorativa. Non si tratta di un casting organizzato da Mediaset (la trasmissione non viene citata direttamente) ma dalla società di produzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per unatelevisiva stiamo cercandodai 20 ai 25chedi disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi”, questo il messaggio pubblicato sui social da Giada Massara, sul suo profilo segnala di esseredirector di “Forum“. La mail fornita richiama a Corima, società di produzione dellafondata da Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni. Annuncio pubblicato e poi sparito in un paio d’ore, salvato e rilanciato sui social. Il tempo di suscitare polemiche e aprire un dibattito, la malattia come curriculum o esperienza lavorativa. Non si tratta di unorganizzato da Mediaset (lanon viene citata direttamente) ma dalla società di produzione ...

