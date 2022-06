Calciomercato.com: un fondo arabo pronto a investire 350 milioni per rilevare la Fiorentina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato.com lancia la bomba: la Fiorentina è in vendita e ci sarebbe anche un fondo arabo pronto ad acquistarla. “La Fiorentina è in vendita, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un fondo arabo, pronto a investire 350 milioni di euro per rilevare il club che Rocco Commisso ha acquistato nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in assoluto stato di impasse, tante voci, ma nessun fatto concreto, salvo in queste ore la conferma e il rinnovo del contratto a Vincenzo Italiano, peraltro una garanzia per chiunque dovesse essere nel futuro immediato il nuovo padrone della Viola”. Il portale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022).com lancia la bomba: laè in vendita e ci sarebbe anche unad acquistarla. “Laè in vendita, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un350di euro peril club che Rocco Commisso ha acquistato nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in assoluto stato di impasse, tante voci, ma nessun fatto concreto, salvo in queste ore la conferma e il rinnovo del contratto a Vincenzo Italiano, peraltro una garanzia per chiunque dovesse essere nel futuro immediato il nuovo padrone della Viola”. Il portale ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku, gli aggiornamenti: il #Chelsea ha accettato l’offerta dell’#Inter, manca solo la formalizzazione.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, nuova offerta per #Lukaku - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano è atterrato a Pisa: in giornata la firma sul rinnovo: Dopo l'incontro nella giornata di marted… - LazioNews_24 : #MarcosAntonio pronto per la nuova avventura -

Dybala: nuovo incontro con l'Inter, ma il Milan… Calciomercato.com Sky: “Cambiaso, la Juve incontra il Genoa: no alla prima offerta. L’Atalanta insiste” In diretta a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione di Andrea Cambiaso. L’esterno ha diverse richieste in Serie A, il Genoa è pronto a cederlo, ma alle sue condizioni: ... Lazio: rilancio per Caputo della Sampdoria La Lazio cerca un vice Immobile sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Lotito ha offerto 2,5 milioni di euro alla Sampdoria per l'attaccante Ciccio Caputo, che ha già det ... In diretta a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione di Andrea Cambiaso. L’esterno ha diverse richieste in Serie A, il Genoa è pronto a cederlo, ma alle sue condizioni: ...La Lazio cerca un vice Immobile sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Lotito ha offerto 2,5 milioni di euro alla Sampdoria per l'attaccante Ciccio Caputo, che ha già det ...