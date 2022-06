Branchini | «Le commissioni multimilionarie per Haaland e Mbappé? Chi controlla si gira dall’altra parte…»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere dello Sport intervista Giovanni. Ha lavorato o lavora ancora come agente con Guardiola, Ancelotti, Allegri, Rummenigge, Mourinho, Hoeness, Florentino Perez, Jorge Mendes, Andrea Berta, Gabriel Jesus. Ha portato in Italia i due Ronaldo. «Ho letto che il presidente Casini conta di risolvere la questione delledegli agenti e altre storture del sistema con l’aiuto della Fifa. Dimostra di essere un neofita e un ottimista, di non essere a conoscenza della portata dei problemi, se ha ancora fiducia nella Fifa e in Infantino. Dal 2018 a oggi non è cambiato nulla, ovvero da quando la Fifa incontrò i più importanti agenti per fissare delle regole sui trasferimenti». Cento milioni per Darwin Nunez, 300 e passa per, c’è addirittura chi parla di un miliardo del Psg per non far partire ...