Branchini a CorSport: “Preferisco i giovani che crescono sereni e liberi” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Branchini A CorSport- L’agente Branchini ha rilasciato una grande intervista a CorSport lasciando davvero un grande segno con le sue parole. LE SUE PAROLE “Negli anni l’aspetto sportivo ha lasciato il campo a quello finanziario e i danni si sono notati – ha sottolineato Branchini -. Per questo il calcio italiano dovrebbe tornare al primo anche in funzione del secondo”. In che modo? Secondo Branchini “la soluzione sono i giovani, le intuizioni, la conoscenza, le competenze. Gli Abraham, più che i Lukaku, soprattutto se si ha già in organico un giocatore come Lautaro. La mia è soltanto un’opinione, non entro nel merito dell’operazione, tuttavia dico che solo partendo dalle conoscenze specifiche si possono risolvere i problemi del calcio italiano”. Un’operazione, quella ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)- L’agenteha rilasciato una grande intervista alasciando davvero un grande segno con le sue parole. LE SUE PAROLE “Negli anni l’aspetto sportivo ha lasciato il campo a quello finanziario e i danni si sono notati – ha sottolineato-. Per questo il calcio italiano dovrebbe tornare al primo anche in funzione del secondo”. In che modo? Secondo“la soluzione sono i, le intuizioni, la conoscenza, le competenze. Gli Abraham, più che i Lukaku, soprattutto se si ha già in organico un giocatore come Lautaro. La mia è soltanto un’opinione, non entro nel merito dell’operazione, tuttavia dico che solo partendo dalle conoscenze specifiche si possono risolvere i problemi del calcio italiano”. Un’operazione, quella ...

Pubblicità

capuanogio : Branchini al #CorSport: '#Lukaku? La considero una mossa non indispensabile, disponendo di uno come Lautaro che sec… - fossi_figo66 : @CorSport L'opinione di Branchini: - napolista : Branchini: «Le commissioni multimilionarie per Haaland e Mbappé? Chi controlla si gira dall’altra parte…» Al CorSp… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: '#Branchini: '@Inter, #Lukaku non ti serve'' - #Inter #transfers - franser_real : RT @capuanogio: Branchini al #CorSport: '#Lukaku? La considero una mossa non indispensabile, disponendo di uno come Lautaro che secondo me… -