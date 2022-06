Ascolti TV | Martedì 21 Giugno 2022. Vince con poco Papà per Amore (13.1%), Viaggio nella Grande Bellezza 12.4%. Scissione Di Maio: Berlinguer 8.2%, Mentana 5.9%, Gentili 6.7%, Tg2Post 6.3% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Papà per Amore nella serata di ieri, Martedì 21 Giugno 2022, su Rai1 Papà per Amore ha appassionato 2.143.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Le Storie ha raccolto davanti al video 1.791.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.57 alle 0.18 – l’ultimo appuntamento con Un Boss in Incognito ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 Horizon Line – Brivido ad Alta Quota ha intrattenuto 1.560.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.167.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (presentazione: 944.000 – 5.4%). Su Rete4 – dalle 22 alle 0.01 – Dynasties – L’Avventura ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)perserata di ieri,21, su Rai1perha appassionato 2.143.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale 5– Le Storie ha raccolto davanti al video 1.791.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.57 alle 0.18 – l’ultimo appuntamento con Un Boss in Incognito ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 Horizon Line – Brivido ad Alta Quota ha intrattenuto 1.560.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.167.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (presentazione: 944.000 – 5.4%). Su Rete4 – dalle 22 alle 0.01 – Dynasties – L’Avventura ...

