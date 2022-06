Almanacco del 22-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno coraggio che mercoledì mercoledì è proprio la giornata del Brullo conigli e mercoledì 22 giugno Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Paolino vescovo il nome diminutivo di Paolo e tratta da l’aggettivo latino Paolo che significa piccolo in origine veniva in posta più piccolo della famiglia oppure al più giovane fra due membri dello stesso nucleo familiare Il proverbio dice giugno apre le porte alle giornate Corte sono una pioggi Giuseppe Mazzini Don Brown Emanuele Filiberto di Savoia e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi è che andiamo subito a salutare ce li abbiamo Ma no ma come no sì Giorgia Tanti auguri a Giorgiagianmassimo a nostra sarà veramente buon compleanno Sara mi passa di tempo ieri ci siamo scordati che pure al nostro Stefano che mi sono fatto un po’ in ritardo ...