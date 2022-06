Ai domiciliari per droga ma con 2 chili di cocaina in casa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Malgrado fosse ai domiciliari, proprio per spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri, durante un controllo nella sua abitazione, hanno trovato ben due chilogrammi di cocaina e due etti di hashish: i carabinieri di Quarto Flegreo (Napoli), hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Carlo Baiano, 27 anni, che oltre alla droga in casa aveva un bilancino di precisione digitale, un taglierino telescopico, materiale atto al confezionamento, un taccuino riportante le trascrizioni inerenti importi e quantità riconducibili all’attività di spaccio, oltre che la somma in contanti di circa 21 mila ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Malgrado fosse ai, proprio per spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri, durante un controllo nella sua abitazione, hanno trovato ben due chilogrammi die due etti di hashish: i carabinieri di Quarto Flegreo (Napoli), hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Carlo Baiano, 27 anni, che oltre allainaveva un bilancino di precisione digitale, un taglierino telescopico, materiale atto al confezionamento, un taccuino riportante le trascrizioni inerenti importi e quantità riconducibili all’attività di spaccio, oltre che la somma in contanti di circa 21 mila ...

Pubblicità

GiovaQuez : Ex sindaco a Isola Capo Rizzuto. 'Sono stata assolta ma la mia vita è stata rovinata. Il PM si era innamorato di un… - puntomagazine : Aveva 2 chili di cocaina in casa, ma lui era ai domiciliari a Quarto. Lo sorpresero a maggio durante un controllo.… - anteprima24 : ** Ai domiciliari per #Droga ma con 2 chili di cocaina in casa ** - NotizieTg : Arresto Haggis, attesa udienza dal Gip 14.40 Attesa a Brindisi l'udienza di convalida del fermo del regista Paul… - CorinnnaT : RT @Cavalodiritorno: Tre studenti di Torino con un età compresa fra i 20 e i 22 anni incensurati,sono reclusi agli arresti domiciliari per… -