Affare Osimhen | De Laurentiis indagato | blitz nella sede del Napoli | sequestrato anche il pc del patron

Commenta per primo Non soltanto Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio relativamente all': secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti anche i nomi della moglie del presidente del Napoli , Jacqueline Baudit, nonché ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio dalla Procura di Napoli per quanto riguarda l'con il Lille . Ai microfoni di Sportitalia, l'avvocato Eduardo Chiacchio dichiara:Napoli: indagato De Laurentiis, nota della Procura Tutte le news sul calciomercato e ...L'obiettivo era acquisire fatture e altra documentazione relativa alla compravendita di Osimhen e di altri quattro calciatori inseriti nell'affare e valutati, impropriamente secondo la Guardia di ...INDAGINI OSIMHEN – Dopo l’archiviazione della Procura federale, la giustizia ordinaria ha aperto un fascicolo a carico del Napoli per falso in bilancio sull’affare Osimhen. Ieri la Guardia di Finanza ...