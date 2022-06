AEW | La faida tra CM Punk e MJF la migliore dell’ultima decade!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’arrivo del Best In the World Dopo l’arrivo incredibile ad AEW Rampage: The First Dance di CM, con tanto di sfida finale con Darby Allin, per l’ex WWE Champion è stato un lavoro molto arduo quello di rimettersi in forma e confrontarsi con gli atleti più giovani del roster. Lacon MJF Per il Second City Saint quella con MJF è stata lapiù dura e lunga degli ultimi mesi, hanno fatto un lavoro incredibile al microfono con tanto di “Pipe bomb” da una parte e dall’altra, settimana dopo settimana, con riferimenti al passato di, al fatto che MJF fosse solo una brutta copia di Mike Mizanin e così via, insomma, hanno dato vita ad una story line tra le migliori mai viste, forse al pari odi quella che vide coinvolti ormai nel lontano 2011 lo stesso Straight Edge e ...