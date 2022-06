WTA Eastbourne, la prossima avversaria di Camila Giorgi. Precedenti, ranking e statistiche (Di martedì 21 giugno 2022) Il torneo WTA 500 Eastbourne 2022 di tennis nel corso del primo pomeriggio ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgi, testa di serie numero 12, che ha battuto la canadese Rebecca Marinto con il punteggio di 7-5 6-4 e si è qualificata per gli ottavi di finale. Domani, mercoledì 22 giugno, l’azzurra sarà chiamata al match contro la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 5, che aveva battuto la polacca Magdalena Frech nell’incontro giocato ieri: si tratterà del quinto confronto tra le due, con due vittorie per parte nei quattro Precedenti. Giorgi ha vinto i primi due incroci, nel secondo turno di qualificazione di Madrid 2013 e nei quarti di finale di New Haven 2014, prevalendo sempre in tre set, mentre Muguruza ha vinto in due set nel secondo turno del Roland Garros 2015 ed in tre set nel ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Il torneo WTA 5002022 di tennis nel corso del primo pomeriggio ha visto la vittoria dell’azzurra, testa di serie numero 12, che ha battuto la canadese Rebecca Marinto con il punteggio di 7-5 6-4 e si è qualificata per gli ottavi di finale. Domani, mercoledì 22 giugno, l’azzurra sarà chiamata al match contro la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 5, che aveva battuto la polacca Magdalena Frech nell’incontro giocato ieri: si tratterà del quinto confronto tra le due, con due vittorie per parte nei quattroha vinto i primi due incroci, nel secondo turno di qualificazione di Madrid 2013 e nei quarti di finale di New Haven 2014, prevalendo sempre in tre set, mentre Muguruza ha vinto in due set nel secondo turno del Roland Garros 2015 ed in tre set nel ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la… - Catalyst_11 : RT @Eurosport_IT: CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la canad… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la canad… - mariamrqb : RT @Eurosport_IT: CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la canad… - an12frnc : RT @Eurosport_IT: CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la canad… -