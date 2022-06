Whatsapp, come inserire la musica in uno stato? C’è un trucco (Di martedì 21 giugno 2022) Whatsapp, un trucco facile e veloce per inserire la musica nei tuoi stati: è possibile e ci vuole pochissimo, ecco come fare. come si fa a mettere la musica di sottofondo negli stati di Whats app? L’applicazione sembra semplicissima da usare ma, in realtà, nasconde dei trucchetti che non tutti conoscono. Ormai anche l’applicazione di messaggistica istantanea prevede la possibilità di condividere foto o video nel proprio “stato”. Attenzione a quello che postate perché ogni contatto che vi ha aggiunto e che ha scaricato l’applicazione piò potenzialmente guardare il vostro stato, a meno che non cambiate le impostazioni relative alla privacy. Proprio come nel caso di Instagram la vostra “storia” sarà ... Leggi su chenews (Di martedì 21 giugno 2022), unfacile e veloce perlanei tuoi stati: è possibile e ci vuole pochissimo, eccofare.si fa a mettere ladi sottofondo negli stati di Whats app? L’applicazione sembra semplicissima da usare ma, in realtà, nasconde dei trucchetti che non tutti conoscono. Ormai anche l’applicazione di messaggistica istantanea prevede la possibilità di condividere foto o video nel proprio “”. Attenzione a quello che postate perché ogni contatto che vi ha aggiunto e che ha scaricato l’applicazione piò potenzialmente guardare il vostro, a meno che non cambiate le impostazioni relative alla privacy. Proprionel caso di Instagram la vostra “storia” sarà ...

Pubblicità

Escapewithoran : GENTE DI NAPOLI CHE VUOLE ANDARE DA MICHELE BRAVI AD AGEROLA ABBIAMO CREATO UN GRUPPO WHATSAPP PER ORGANIZZARCI E V… - suckerxniall : @onlythebrave000 Se lo fai dammi il tuo numero così ti vengo a rompere direttamente su whatsapp Cmq brava per l'esa… - MolinengoLuigi : Messaggio di #Giarrusso a #Conte. Ma fatemi capire: Conte come foto profilo di WhatsApp ha una foto di Kennedy con… - justt_ale : @_rik46 @assilemamore @mvltividsx La Meli è assurda, non so come facciamo a interagire così tanto su Twitter e sent… - imbraveforlouis : @luis__lime_ ora con il nuovo aggiornamento di whatsapp si posso mettere i cuori ai messaggi come insta QUINDJ NON C’È OIU AUESTO PROBLEMA -