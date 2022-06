Un altro domani anticipazioni: Tirso e il nemico che non ti immagini (Di martedì 21 giugno 2022) Le anticipazioni di Un altro domani ci fanno sapere che Julia si troverà a decidere da che parte stare. La sua sarà una scelta tra cuore e ragione Una nuova puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Julia deve prendere una decisione, e non sa cosa sia migliore per lei. Un’altro domani anticipazioni: Tirso e il nemico che non ti immagini (WEB)In Africa, anche Carmen deve risolvere dei problemi, i lavoratori hanno iniziato a scioperare. Ma andiamo a vedere i dettagli. Un altro domani: Tirso fa un offerta per la casa di Julia Come abbiamo visto negli episodi precedenti, Julia ha ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Ledi Unci fanno sapere che Julia si troverà a decidere da che parte stare. La sua sarà una scelta tra cuore e ragione Una nuova puntata attende i fan di Un. Leci fanno sapere che Julia deve prendere una decisione, e non sa cosa sia migliore per lei. Un’e ilche non ti(WEB)In Africa, anche Carmen deve risolvere dei problemi, i lavoratori hanno iniziato a scioperare. Ma andiamo a vedere i dettagli. Unfa un offerta per la casa di Julia Come abbiamo visto negli episodi precedenti, Julia ha ...

Pubblicità

teatrolafenice : Haydn, Korngold e Tchaikovsky sono i protagonisti del concerto di stasera e domani sera che vede il Quartetto Esmé… - vajont2003 : BUONGIORNO. “Vuolsì così colà dove si puote ciò che si vuole????, e più NON dimandare”. - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2022 - bx1ale_cia : RT @humarius: Lavorare fino alle 19.30 fa schifo al cazzo e non permette di fare altro se non rientrare, cenare (non con mio figlio che è t… - paoladecassan : RT @LucaDondoni: Per oggi…non c’è altro. A domani -