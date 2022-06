Ucraina, il dipartimento di Stato Usa conferma la morte di un secondo cittadino americano (Di martedì 21 giugno 2022) Guerra in Ucraina , ogni giorno si continua a morire. E tra le vittime ci sono anche cittadini stranieri che sono andati a combattere per Kiev , mentre altri stranieri sono andati a combattere per ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022) Guerra in, ogni giorno si continua a morire. E tra le vittime ci sono anche cittadini stranieri che sono andati a combattere per Kiev , mentre altri stranieri sono andati a combattere per ...

