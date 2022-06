Roma, Mendes spinge Guedes alla corte di Mourinho - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 21 giugno 2022) Guedes è sempre più vicino alla Roma Roma, 21 giugno 2022 - Jose Mourinho ha dato precise direttive ai Friedkin per il prossimo mercato della Roma e fra i grandi nomi richiesti dallo Special One c'è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)è sempre più vicino, 21 giugno 2022 - Joseha dato precise direttive ai Friedkin per il prossimo mercato dellae fra i grandi nomi richiesti dallo Special One c'è ...

