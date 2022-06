Rimini, bimbo di 10 mesi finisce in rianimazione per una intossicazione da cannabis (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riporta 'Il resto del Carlino' i genitori del piccolo non sembrano essere stati denunciati dalle autorità, che hanno comunque aperto un fascicolo. Dopo le cure, la condizione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riporta 'Il resto del Carlino' i genitori del piccolo non sembrano essere stati denunciati dalle autorità, che hanno comunque aperto un fascicolo. Dopo le cure, la condizione del ...

Pubblicità

TgrRai : Fuori pericolo il bimbo di 10 mesi ricoverato in rianimazione a Rimini per un'intossicazione da cannabis. Il piccol… - SanMarino_RTV : Bimbo positivo ai cannabinoidi a Rimini, il piccolo di 10 mesi sta bene - news_rimini : Bimbo di 10 mesi intossicato da cannabis in rianimazione - news_rimini : Bimbo di 10 mesi in rianimazione per aver ingerito marijuana - Rimini - Cronaca - cristinareggini : #Rimini Bimbo di 10 mesi intossicato da #cannabis in rianimazione, i genitori non sanno perché -