Riforma reclutamento, De Petris (Leu): “Nessun taglio per la scuola e molti miglioramenti” (Di martedì 21 giugno 2022) "La card docenti è salva, così come l'organico di potenziamento, perché le risorse della scuola non vanno sottratte. Alla base della qualità di un processo di educazione e apprendimento vi è la qualità della formazione, la stabilità dei suoi attori e la scuola si è caratterizzata in questi anni per la forte perdita di stabilità del personale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) "La card docenti è salva, così come l'organico di potenziamento, perché le risorse dellanon vanno sottratte. Alla base della qualità di un processo di educazione e apprendimento vi è la qualità della formazione, la stabilità dei suoi attori e lasi è caratterizzata in questi anni per la forte perdita di stabilità del personale". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, De Petris (Leu): “Nessun taglio per la scuola e molti miglioramenti” - orizzontescuola : Riforma reclutamento e formazione docenti: stop concorsi a crocette, corsi universitari selettivi per l’abilitazion… - ProDocente : Riforma reclutamento, carta del docente salva, concorsi con risposta aperta, ok alle graduatorie per gli idonei anc… - sisascuola : Riforma reclutamento, carta del docente salva, concorsi con risposta aperta, ok alle graduatorie per gli idonei anche per la secondaria - SISAsindacato : Riforma reclutamento, carta del docente salva, concorsi con risposta aperta, ok alle graduatorie per gli idonei anche per la secondaria -