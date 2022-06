Red Bull OP: il nuovo format che mette alla prova gli streamer (Di martedì 21 giugno 2022) Il palinsesto del canale Twitch RedBullIT cresce con un nuovo programma pensato per scoprire tutti i segreti dei veri fuoriclasse dei videogiochi, da Cydonia ad Edoardo Jannone. Si parte oggi alle ore 16:00 con Sabaku, per continuare a martedì alterni con tanti altri ospiti Il mondo del gaming è talmente ampio e variegato che esistono appassionati ed esperti di qualsiasi genere. Dal tattico allo sparatutto, dal gioco di ruolo al battle royale. E per ognuno di questi non mancano i fuoriclasse, quelli che comprendono a fondo le meccaniche del gioco tanto da potersi definire veri guru della loro saga preferita. Ed è per scoprire i loro segreti, gli assi nella manica, e metterli alla prova che nasce il nuovo format Twitch “Red Bull OP“. A martedì ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 giugno 2022) Il palinsesto del canale Twitch RedIT cresce con unprogramma pensato per scoprire tutti i segreti dei veri fuoriclasse dei videogiochi, da Cydonia ad Edoardo Jannone. Si parte oggi alle ore 16:00 con Sabaku, per continuare a martedì alterni con tanti altri ospiti Il mondo del gaming è talmente ampio e variegato che esistono appassionati ed esperti di qualsiasi genere. Dal tattico allo sparatutto, dal gioco di ruolo al battle royale. E per ognuno di questi non mancano i fuoriclasse, quelli che comprendono a fondo le meccaniche del gioco tanto da potersi definire veri guru della loro saga preferita. Ed è per scoprire i loro segreti, gli assi nella manica, erliche nasce ilTwitch “RedOP“. A martedì ...

