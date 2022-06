Raf torna con il nuovo singolo | “Cherie”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Rafa distanza di sette anni dall’ultimo album di inediti, e lo fa con una canzone che si preannuncia come la hit dell’estate 2022: “”. Attesissima, arriva in radio da venerdì 24 giugno (su distribuzione Ada Music – Warner), per accompagnarci con leggerezza durante questa calda stagione con il suo ritmo disco-funky. RAF presenterà ilbrano dal vivo, per la prima volta, il 25 giugno a Roma, nell’ambito del Tim Summer Hits, dal palco di Piazza del Popolo: “…in questi anni complicati, il futuro, non illude, si presenta a piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà…..voglia di perderci,, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte…”. Così, uno dei nostri artisti ...