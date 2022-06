Psg, Al-Khelaifi interrogato sul futuro di Neymar: “Qualcuno arriverà, altri se ne andranno” (Di martedì 21 giugno 2022) Il futuro di Neymar potrebbe non essere più a Parigi; secondo alcune voci di mercato, infatti, il brasiliano non sarebbe più troppo sicuro di continuare la sua avventura al PSG, dove arrivò nel 2017. interrogato da Marca sull’argomento nel corso di una lunga intervista, il presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi, ha risposto: “Non posso parlare di certi temi sui media. Qualcuno arriverà, mentre altri se ne andranno”. Una frase criptica ma che di certo non fa altro che alimentare le voci di una possibile partenza dell’asso brasiliano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Ildipotrebbe non essere più a Parigi; secondo alcune voci di mercato, infatti, il brasiliano non sarebbe più troppo sicuro di continuare la sua avventura al PSG, dove arrivò nel 2017.da Marca sull’argomento nel corso di una lunga intervista, il presidente del club francese, Nasser Al-, ha risposto: “Non posso parlare di certi temi sui media., mentrese ne”. Una frase criptica ma che di certo non fa altro che alimentare le voci di una possibile partenza dell’asso brasiliano. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #PSG, #AlKhelaifi interrogato sul futuro di #Neymar: 'Qualcuno arriverà, altri se ne andranno' - WiAnselmo : RT @Mediagol: PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Non c’è mai stato nulla” - Mediagol : PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Non c’è mai stato nulla” - sportli26181512 : Psg, Al-Khelaifi: 'Basta con i nomi appariscenti. Scelto il prossimo allenatore': Il presidente sul mercato del clu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega è morta, il Real ha vinto la Champions ma non vuole giocarla' -