Problemi internet in tutta Italia: siti e app irraggiungibili, disagi ovunque. Cosa è successo (Di martedì 21 giugno 2022) internet down oggi, Problemi alla connessione in tutto il paese. La situazione sta ora tornando lentamente alla normalità dopo che per due ore circa su molti siti è comparsa la scritta ‘internal error 500’ e ‘internal error 505”. Solo ieri Problemi (e critiche) avevano travolto il social più conosciuto e diffuso del pianeta: Facebook. Per tutta la mattinata di ieri, lunedì 20 giugno, alcuni utenti avevano rilevato dei Problemi di accesso al social. Inserendo le credenziali, infatti, compariva il seguente messaggio: “Errore di accesso. Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”. Il malfunzionamento era stato segnalato anche dal servizio DownDetector dove si evidenziava che il problema esiste principalmente nella versione desktop. Quindi non sugli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)down oggi,alla connessione in tutto il paese. La situazione sta ora tornando lentamente alla normalità dopo che per due ore circa su moltiè comparsa la scritta ‘internal error 500’ e ‘internal error 505”. Solo ieri(e critiche) avevano travolto il social più conosciuto e diffuso del pianeta: Facebook. Perla mattinata di ieri, lunedì 20 giugno, alcuni utenti avevano rilevato deidi accesso al social. Inserendo le credenziali, infatti, compariva il seguente messaggio: “Errore di accesso. Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”. Il malfunzionamento era stato segnalato anche dal servizio DownDetector dove si evidenziava che il problema esiste principalmente nella versione desktop. Quindi non sugli ...

Pubblicità

techworldaleant : Problemi con diversi siti internet? Cloudflare down, il problema è stato scovato e la situazione pare si stia risol… - Cicala59231172 : @TIM4UStefano @TIM_Official Buonasera Stefano, sono due giorni che non funziona internet non c' è nemmeno il 4G, sa… - lazzaretti_c : @TotoroVic @pisto_gol @sky Come si inseriscono gli IP statici? Ho sempre problemi con il mini e, ogni tanto, anche… - milkov11ch : L’altro lato della base è senza muri (?) (c’è qualche foto su internet se cercate, non so come spiegarvi) si potreb… - mariomere49 : @La7tv Nessuno mi ascolta, ho cercato su internet giacimenti petroliferi in Italia, abbiamo 1000 problemi in Italia… -