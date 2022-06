Patrick Zaki, oggi a Mansura la sesta udienza del processo (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia oggi per Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna, la sesta udienza del processo: l’accusa è sempre quella di diffusione di fake news nel suo Paese natale. L’udienza si terrà a Mansura, capoluogo del governatorato di Dakahliyya, regione nevralgica sul delta del Nilo. Lo studente, protagonista di una delle più grandi campagne di solidarietà e giustizia, rischia cinque anni di carcere. Si prevede un aggiornamento dell’udienza di almeno due mesi, ma la rappresentante legale di Zaki si mostra cauta, non azzardando previsioni sull’esito dell’udienza. Intanto si attende un pronunciamento della Corte Costituzionale che potrebbe scagionarlo definitivamente. Patrick ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Iniziaper, studente egiziano dell’Università di Bologna, ladel: l’accusa è sempre quella di diffusione di fake news nel suo Paese natale. L’si terrà a, capoluogo del governatorato di Dakahliyya, regione nevralgica sul delta del Nilo. Lo studente, protagonista di una delle più grandi campagne di solidarietà e giustizia, rischia cinque anni di carcere. Si prevede un aggiornamento dell’di almeno due mesi, ma la rappresentante legale disi mostra cauta, non azzardando previsioni sull’esito dell’. Intanto si attende un pronunciamento della Corte Costituzionale che potrebbe scagionarlo definitivamente....

amnestyitalia : Domani è prevista una nuova udienza del processo di Patrick Zaki. Speriamo che sia il giorno in cui gli verrà resti… - amnestyitalia : L’anno scorso ha passato il suo compleanno dietro le sbarre. Da sei mesi è libero, ma la sua vicenda giudiziaria no… - Station2To : Oggi l'ennesima udienza per Patrick Zaki, l'unica cosa a cui appellarci è la fortuna, cieca e vigliacca alle volte,… - Rathljost : RT @amnestyitalia: Domani è prevista una nuova udienza del processo di Patrick Zaki. Speriamo che sia il giorno in cui gli verrà restituita… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi a Mansura, in Egitto, per la sesta udienza del processo a Patrick Zaki, studente dell'università di Bologna a… -