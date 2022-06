Maturità 2022, la guida completa all’Esame di Stato: mascherine, distanziamento e consigli per le prove (Di martedì 21 giugno 2022) Maturità 2022. La tensione, quella sana e propedeutica ad un lavoro fatto bene, è già alle stelle. E sarà in rialzo proprio nelle prossime ore: domani, infatti, alle 8:30, ben 539.678 studenti inizia la Maturità, con la prima prova di italiano. Un esame e una prova, quest’anno, che torna ad essere uguale ai tempi precedenti al Covid, con due scritti e l’orale finale. Le regole per le prove in presenza: la guida Così ha voluto di recente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ma anche molti professori e intellettuali che nei mesi scorsi avevano lanciato appelli affinché tornasse il famoso “tema” consueto degli anni precedenti. Ovviamente sono tantissime le domande tra i ragazzi che si affollano nelle ultime ore che precedono la prova, anche dal punto di vista tecnico-logistico: le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022). La tensione, quella sana e propedeutica ad un lavoro fatto bene, è già alle stelle. E sarà in rialzo proprio nelle prossime ore: domani, infatti, alle 8:30, ben 539.678 studenti inizia la, con la prima prova di italiano. Un esame e una prova, quest’anno, che torna ad essere uguale ai tempi precedenti al Covid, con due scritti e l’orale finale. Le regole per lein presenza: laCosì ha voluto di recente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ma anche molti professori e intellettuali che nei mesi scorsi avevano lanciato appelli affinché tornasse il famoso “tema” consueto degli anni precedenti. Ovviamente sono tantissime le domande tra i ragazzi che si affollano nelle ultime ore che precedono la prova, anche dal punto di vista tecnico-logistico: le ...

