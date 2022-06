Leonardo Usa cresce e si quota in borsa. La fusione con Rada (Di martedì 21 giugno 2022) Un’importante mossa strategica. Definisce così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, l’avvenuta sottoscrizione di un accordo tra la controllata americana del gruppo, Leonardo Drs, e Rada Electronic Industries per la fusione di quest’ultima nella società gestita da piazza Monte Grappa, un accordo che porterà anche all’automatica quotazione in borsa di Leonardo Drs al Nasdaq di New York e a Tel Aviv. Tra le due società, ha detto Profumo, “c’è un ottimo livello di complementarità, strategico, commerciale e finanziario, e ora stiamo rafforzando Drs con Rada nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel gruppo”. Sulla fusione è intervenuto anche il ministro ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Un’importante mossa strategica. Definisce così Alessandro Profumo, amministratore delegato di, l’avvenuta sottoscrizione di un accordo tra la controllata americana del gruppo,Drs, eElectronic Industries per ladi quest’ultima nella società gestita da piazza Monte Grappa, un accordo che porterà anche all’automaticazione indiDrs al Nasdaq di New York e a Tel Aviv. Tra le due società, ha detto Profumo, “c’è un ottimo livello di complementarità, strategico, commerciale e finanziario, e ora stiamo rafforzando Drs connei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel gruppo”. Sullaè intervenuto anche il ministro ...

