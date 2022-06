La madre di Edoardo Tavassi contro l’Isola 2022 | “Obbligato a ritirarsi”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 giugno 2022) Ieri sera la semifinale deldei Famosici ha fatto assistere ad uno spettacolo che non pensavamo avremmo mai visto quest’anno.si è ritirato. I problemi al ginocchio erano talmente gravi da non farlo continuare per un’altra settimana.tutti i pronostici che lo davano come papabile vincitore, il romano ha dovuto abbandonare repentinamente il reality di Canale 5. Se Guendalina si è già espressa ieri sui social facendo trapelare tutto il suo malcontento per quanto stava accadendo e addirittura rifiutando di fare il collegamento in diretta, ora è arrivato anche il duro commento della mamma. Leggi anche: Dove vedere la replica deldei FamosiLa mamma diaccusa ...