Jennifer Lopez | la buffonata del pronome neutro presentando la figlia | “Chiedo sempre a ‘loro’ di cantare con me”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu –presenta lacon ilinvece che con il femminile. Per non fare torto, si immagina, anche se non si capisce a chi. Lo rende noto l’Ansa.e ilper laL’idiozia gender non ha mai fine, e specialmente quando viene espressa su un palco diventa ancora più ridicola. L’ultima spettacolare perfomance – non canora, ma comica – viene dalla popstar, che ha presentato la14enne Emme usando il“they” (). Presentazione in pompa magna, visto che è avvenuta prima di un’esibizione a Los Angeles, il Blue Diamond Gala, con un pubblico ...