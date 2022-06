Hormoz Vasfi: “Sara Croce mi ha diffamato” (Di martedì 21 giugno 2022) Il petroliere iraniano, Hormoz Vasfi, si difende dalle accuse dell’ex bonas di Avanti un altro. Già due anni fa il magnate denunciò Sara Croce, tacciandola di raggiro economico. Ora invece, risponde in merito alla contro-accusa per stalking avanzata dalla showgirl. Hormoz Vasfi, ecco la sua versione dei fatti Foto presa da Il Corriere della SeraL’imprenditore, in seguito alle parole di Sara Croce, ha deciso di sfogarsi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, fornendo una propria versione ed iniziando subito a smentire la denuncia della ragazza: Mi hanno dipinto come un mostro. Ma la verità è che sono io a essere stato diffamato da Sara Croce. La denuncia contro di me per stalking non è mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Il petroliere iraniano,, si difende dalle accuse dell’ex bonas di Avanti un altro. Già due anni fa il magnate denunciò, tacciandola di raggiro economico. Ora invece, risponde in merito alla contro-accusa per stalking avanzata dalla showgirl., ecco la sua versione dei fatti Foto presa da Il Corriere della SeraL’imprenditore, in seguito alle parole di, ha deciso di sfogarsi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, fornendo una propria versione ed iniziando subito a smentire la denuncia della ragazza: Mi hanno dipinto come un mostro. Ma la verità è che sono io a essere statoda. La denuncia contro di me per stalking non è mai ...

