Game of Thrones | i dubbi sul nuovo spin-off su Jon Snow

La storia di Jon Snow in Game of Thrones continuerà in una nuova serie spin-off recentemente annunciata. Il ruolo sarà nuovamente ricoperto da Kit Harington. Dopo la notizia su una nuova serie sequel riguardo il personaggio di Jon Snow sono molte le perplessità delle community di fan. La HBO e la troupe di Game of Thrones si sono già presi un grosso rischio con l'uscita dell'ultima stagione. La più criticata tra le otto mandate in onda, considerata troppo fuori dagli schemi e con un finale affrettato. Quando Game of Thrones è giunto al termine nel 2019, non ha dato solo una chiusura alla sua corsa ma anche e soprattutto a un'era televisiva importantissima. Dove lo streaming iniziava a velocizzare l'esperienza di visione dello ...

