"Ecco la magia: Fai sparire il bullo" (Di martedì 21 giugno 2022) Parte il contest . Il mondo della magia e del fantasy in campo contro il bullismo il 23 giugno dalle 10.00 al tramonto al parco Zoomarine. magia e fantasy allo Zoomarine Chi non ha mai desiderato, almeno una volta nella vita, di avere tra le mani una gna bacchetta magica? Dai grandi classici ai cartoni animati, fino ai film e alle serie tv, il mondo della fantasia è popolato di maghi e fatine, prodigi e incantesimi. Storie che accendono la scintilla della creatività e dell'immaginazione nei bambini e che spesso possono aiutarli a superare criticità quotidiane. Questa la mission della prima edizione del magic contest unito ad una campagna di sensibilizzazione, . L' iniziativa prevista il 23 giugno al parco divertimenti Zoomarine e fortemente voluta dal direttore generale Alex Mata. Pone l'obiettivo di suggerire alcune alternative per elaborare ...

