Dybala Monaco | il ds dei monegaschi |  «Dico solo questo»

(Di martedì 21 giugno 2022) . Le parole del dirigente Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo delPaul Mitchell ha commentato anche le voci legate ae Lenglet.– «Purtroppo rispondo perché non mi piace parlare di giocatori che non sono sotto contratto con il. Non è rispettoso. Preferisco non farlo quindi mi limito a dire che sono due buoni giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Monaco Paul Mitchell ha commentato anche le voci legate a Dybala e Lenglet. Le sue parole sull'ormai ex Juventus. DYBALA MONACO – «Purtroppo ...