Draghi | le responsabilità di Mosca saranno accertate

Pubblicità

GiovaQuez : Al via le comunicazioni di #Draghi al Senato: 'Mosca continua ad aggredire militarmente città ucraine. Continuano a… - AndreaMarcucci : Il 21 la linea di Draghi in Parlamento sarà quella della Ue e della NATO. È di vitale importanza che la maggioranza… - robertopontillo : A quasi 4 mesi dall'inizio del conflitto 'continuano ad emergere nuove atrocità verso civili. Le responsabilità sar… - Geopoliticainfo : ????#Draghi: 'Continuano a emergere nuove atrocità commesse sui civili dall'esercito russo, le responsabilità saranno… - PoliticaNewsNow : LIVE PN - Draghi: 'Responsabilità Mosca saranno accertate' -

A quasi 4 mesi dall'inizio del conflitto "continuano ad emergere nuove atrocità verso civili. Lesaranno accertate e i crimini puniti". Lo ha detto il premier Marioin Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. . 21 giugno 2022Lesaranno accertate e i crimini puniti'. Lo ha detto il premier Marioin Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Ore 15.00 - 'Non lo so, Vediamo, vediamo'. ...