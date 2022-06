Dmitry Muratov mette all’asta la medaglia del Nobel: battuta per 103 milioni di dollari (Di martedì 21 giugno 2022) Il giornalista russo, tra i fondatori del giornale di inchiesta Novaya Gazeta, chiuso da Putin a marzo, devolverà il ricavato all’Unicef per i bambini ucraini sfollati Leggi su corriere (Di martedì 21 giugno 2022) Il giornalista russo, tra i fondatori del giornale di inchiesta Novaya Gazeta, chiuso da Putin a marzo, devolverà il ricavato all’Unicef per i bambini ucraini sfollati

