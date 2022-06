Crisi del grano, Federalimentare: “A settembre rischio corto circuito per import” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia è un grande importatore di materie prime alimentari che trasforma, in particolare cereali e, dunque, “la logistica è un grande problema, è fondamentale, per un Paese come il nostro che importa 4 milioni di tonnellate di grano tenero, 6 milioni di mais, e ancora grandi quantità di orzo e soia”. E’ l’allarme che il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio lancia, parlando con l’Adnkronos, a proposito della situazione attuale che si è determinata sui mercati dei cereali, in primis grano tenero e mais, sia per gli effetti della guerra in Ucraina che per la siccità. Mentre le organizzazioni agricole già stimano consistenti cali di raccolto quest’anno, tra il – 20% (Confagricoltura) e il – 30% (Cia) in Italia “Il problema degli approvvigionamenti c’è già – aggiunge Vacondio – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia è un grandeatore di materie prime alimentari che trasforma, in particolare cereali e, dunque, “la logistica è un grande problema, è fondamentale, per un Paese come il nostro chea 4 milioni di tonnellate ditenero, 6 milioni di mais, e ancora grandi quantità di orzo e soia”. E’ l’allarme che il presidente diIvano Vacondio lancia, parlando con l’Adnkronos, a proposito della situazione attuale che si è determinata sui mercati dei cereali, in primistenero e mais, sia per gli effetti della guerra in Ucraina che per la siccità. Mentre le organizzazioni agricole già stimano consistenti cali di raccolto quest’anno, tra il – 20% (Confagricoltura) e il – 30% (Cia) in Italia “Il problema degli approvvigionamenti c’è già – aggiunge Vacondio – ...

