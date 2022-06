Con “Fast Track” meno di 30 giorni per avere Renault Arkana (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal mese di giugno, Renault propone con Arkana una nuova offerta “Fast Track”. Quest’offerta garantisce al cliente la consegna del suo veicolo nuovo entro un massimo di 30 giorni. Questi tempi di consegna, ridotti e garantiti, sono assicurati da un elaborato programma industriale e un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna finale. L’offerta Fast Track è disponibile con Renault Arkana, nella versione specifica R.S. line Fast Track E-Tech Hybrid 145, basata sull’allestimento R.S. line arricchito di equipaggiamenti come vernice metalizzata, cruscotto con display digitale da 10” e tetto nero (tranne per la tinta nero ossidiana). I clienti possono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal mese di giugno,propone conuna nuova offerta “”. Quest’offerta garantisce al cliente la consegna del suo veicolo nuovo entro un massimo di 30. Questi tempi di consegna, ridotti e garantiti, sono assicurati da un elaborato programma industriale e un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna finale. L’offertaè disponibile con, nella versione specifica R.S. lineE-Tech Hybrid 145, basata sull’allestimento R.S. line arricchito di equipaggiamenti come vernice metalizzata, cruscotto con display digitale da 10” e tetto nero (tranne per la tinta nero ossidiana). I clienti possono ...

