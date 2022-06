Colpo di scena clamoroso: Zhang frena su Lukaku, perché può saltare tutto (Di martedì 21 giugno 2022) In un calciomercato in cui le società fanno di tutto per nascondere le trattative, c'è anche chi, come Beppe Marotta, opera alla luce del sole. «Quella per Lukaku è una pista percorribile - dice l'amministratore delegato nerazzurro a Rai Radio 1 -. Ci sono delle difficoltà e bisogna valutare se esistano gli estremi per poterla definire o meno, noi abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità». Parole, importanti, che confermano la volontà di riportare il 29enne belga in nerazzurro, a un solo anno dalla cessione al Chelsea per 113 milioni di euro. Per quella che sarebbe un'operazione straordinaria dal punto di vista tecnico, perché l'Inter si assicurerebbe un giocatore devastante in serie A, capace di segnare 47 gol nei due campionati giocati in Italia, ma ancora più strepitosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) In un calciomercato in cui le società fanno diper nascondere le trattative, c'è anche chi, come Beppe Marotta, opera alla luce del sole. «Quella perè una pista percorribile - dice l'amministratore delegato nerazzurro a Rai Radio 1 -. Ci sono delle difficoltà e bisogna valutare se esistano gli estremi per poterla definire o meno, noi abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità». Parole, importanti, che confermano la volontà di riportare il 29enne belga in nerazzurro, a un solo anno dalla cessione al Chelsea per 113 milioni di euro. Per quella che sarebbe un'operazione straordinaria dal punto di vista tecnico,l'Inter si assicurerebbe un giocatore devastante in serie A, capace di segnare 47 gol nei due campionati giocati in Italia, ma ancora più strepitosa ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Colpo di scena, funzionari della Casa Bianca ammettono: “Danno collaterale delle #sanzioni alla #Russia più ampio… - TSOWrestling : Nuovo colpo di scena nello scandalo in #WWE #TSOS // #TSOW - eSportsMag_it : Una nuova settimana del #PGNATS di @PGEsportsIT_LoL sta per cominciare e un primo colpo di scena arriva dai… - Nazione_Umbria : Processo-Concorsopoli, colpo di scena in aula - filomena2556 : attenzione colpo di scena #pandistellegang -