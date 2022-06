Christian Milone, lo chef per un mese è stato ad un passo dal morire. E il pericolo non è passato (Di martedì 21 giugno 2022) Un grave colpo per tutto il mondo della ristorazione. Un giovane chef è stato in coma quasi un mese. L’uomo ha solo 43 anni e le sue condizioni restano molto delicate. In questi due anni si è parlato molto del mondo della ristorazione: prima per il lockdown che ha colpito duramente ristoratori, baristi e albergatori; poi per la carenza di personale di sala e cucina; infine per il rincaro dei prezzi post pandemia: in alcuni posti si può pagare addirittura 8 euro per un cappuccino. Oggi, purtroppo, la ristorazione entra nelle pagine di cronaca nera: un giovane chef per quasi un mese ha lottato tra la vita e la morte. Si tratta del 43enne Christian Milone, chef stellato piemontese. Per fortuna, dopo quasi un mese, è ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Un grave colpo per tutto il mondo della ristorazione. Un giovanein coma quasi un. L’uomo ha solo 43 anni e le sue condizioni restano molto delicate. In questi due anni si è parlato molto del mondo della ristorazione: prima per il lockdown che ha colpito duramente ristoratori, baristi e albergatori; poi per la carenza di personale di sala e cucina; infine per il rincaro dei prezzi post pandemia: in alcuni posti si può pagare addirittura 8 euro per un cappuccino. Oggi, purtroppo, la ristorazione entra nelle pagine di cronaca nera: un giovaneper quasi unha lottato tra la vita e la morte. Si tratta del 43ennestellato piemontese. Per fortuna, dopo quasi un, è ...

