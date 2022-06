Calciomercato Inter, salti di gioia per i tifosi: il doppio annuncio è una manna (Di martedì 21 giugno 2022) Inter, doppio annuncio di Calciomercato e tifosi in delirio totale. Il club nerazzurro potrà contare su due uomini imprescindibili. L’Inter di Steven Zhang sta vivendo ore decisamente infuocate per ciò che riguarda il Calciomercato estivo. Il club nerazzurro è alle prese con la questione rinnovi. Blindare i top player della rosa è la priorità della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022)diin delirio totale. Il club nerazzurro potrà contare su due uomini imprescindibili. L’di Steven Zhang sta vivendo ore decisamente infuocate per ciò che riguarda ilestivo. Il club nerazzurro è alle prese con la questione rinnovi. Blindare i top player della rosa è la priorità della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, nuova offerta per #Lukaku - DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - serieAnews_com : ?? #Inter, annuncio dell'agente di #Bastoni: 'Resta al 100%' - sportli26181512 : Cragno rimane in Serie A: tutto fatto con questo club: Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Ranocchia - svincolato dal… -