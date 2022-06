Brocchi su Ibra: ‘Smetta quando vuole lui, non quando…’ (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex tecnico del Monza Brocchi parla così a Sky di Ibrahimovic: “Io penso che la cosa migliore per un giocatore sia quella... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex tecnico del Monzaparla così a Sky dihimovic: “Io penso che la cosa migliore per un giocatore sia quella...

Brocchi: "Maldini e Massara una coppia fantastica" Christian Brocchi ha commentato alcuni dei temi centrali in casa Milan, dalla vittoria dello scudetto, fino al futuro di Ibra. Le sue parole Cristian Brocchi, intervento ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sullo scudetto del Milan e il Monza in A: "Monza in A o scudetto del Milan Mi ha sopreso più ... Quanto vale questo scudetto Sono stati, Boban, Maldini, Ibra e anche Gattuso a mettere in campo ciò di positivo che avevano ... cosa non riuscita lo scorso anno solo perchè avevano voluto affidarsi ad un altro rossonero, Brocchi. ... Milan News Brocchi: «Maldini e Massara una coppia fantastica» Christian Brocchi ha commentato alcuni dei temi centrali in casa Milan, dalla vittoria dello scudetto, fino al futuro di Ibra. Le sue parole Cristian Brocchi, intervento ai microfoni di Sky Sport, ha ... Brocchi: "Ibra Smetta quando vuole smettere lui, non quando lo dicono gli altri" L’ex rossonero Cristian Brocchi è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di Ibrahimovic: “Io penso che la cosa migliore per un giocatore ... Christianha commentato alcuni dei temi centrali in casa Milan, dalla vittoria dello scudetto, fino al futuro di. Le sue parole Cristian, intervento ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sullo scudetto del Milan e il Monza in A: "Monza in A o scudetto del Milan Mi ha sopreso più ...Sono stati, Boban, Maldini,e anche Gattuso a mettere in campo ciò di positivo che avevano ... cosa non riuscita lo scorso anno solo perchè avevano voluto affidarsi ad un altro rossonero,. ... Brocchi: "Ibra Smetta quando vuole smettere lui, non quando lo dicono gli altri" Christian Brocchi ha commentato alcuni dei temi centrali in casa Milan, dalla vittoria dello scudetto, fino al futuro di Ibra. Le sue parole Cristian Brocchi, intervento ai microfoni di Sky Sport, ha ...L’ex rossonero Cristian Brocchi è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di Ibrahimovic: “Io penso che la cosa migliore per un giocatore ...