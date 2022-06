Benedetta Pilato | a 17 sul tetto del Mondo

(Di martedì 21 giugno 2022) La nuotatrice ha vinto i 100 ranace l’ha fatta. La ranista italiana si è presa una bella rivincita vincendo i 100 rana ai Mondiali di Budapest. Una rinvilita pensando a Tokyo dove venne squalificata e non riuscì nemmeno a disputare la finale attirando una pioggia di critiche. La predestinata, babyè diventata grande e se ce ne fosse bisogno ha confermato il suo valore in quella piscina, della Duna Arena dove aveva fatto il record delsui 50 rana. “Era la mia prima finale mondiale nei 100 rana e già ero contenta di averla raggiunta – racconta– Aver vinto è davvero sorprendente. Prima della gara piangevo di gioia per Ceccon che mi ha fatto rivivere le sensazioni provate quando ho stabilito il record mondiale e adesso eccomi qua con l’oro al collo. Sono stracontenta ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : BENEDETTA PILATO CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 100 RANA! ?????????????????????? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - Coninews : BENEDETTAAAAAAAAA! ?? Ancora un magnifico trionfo #ItaliaTeam a Budapest! Benedetta #Pilato è CAMPIONESSA DEL MONDO… - LiaCapizzi : Non svegliateci ?? ORO di Benedetta Pilato nei 100 rana. A 17 anni non è più la specialista di una sola vasca (suo… - Robertoro80 : RT @ItaliaTeam_it: Campionessa del Mondo a 17 anni. Fenomenale Benedetta Pilato. ? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 https:/… - maluni54 : RT @Alisa44718330: Complimenti alla salentina Benedetta Pilato campionessa mondiale dei 100 metri rana, la prima italiana a diventare campi… -

DIRETTA/ Ha vinto in Finale 100 rana Mondiali nuoto: medaglia d'oro! Si comincerà allora con Silvia Scalia nelle batterie dei 50 dorso, a seguire la sempre affascinante gara dei 100 ...La baby d'oro nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 si commuove durante una intervista. L'Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo minorenne 21 giugno 2022Benedetta Pilato ce l’ha fatta. La ranista italiana si è presa una bella rivincita vincendo i 100 rana ai Mondiali di Budapest. Una rinvilita pensando a Tokyo dove venne squalificata e non riuscì ...La baby d'oro nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 si commuove durante una intervista. L’Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo minorenne ...