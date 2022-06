Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio: nel mirino della Procura il passaggio di Osimhen dal Lilla al Napoli (Di martedì 21 giugno 2022) falso in bilancio. È Questa l’accusa con cui la Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della società azzurra Aurelio De Laurentiis. Il provvedimento rientra nell’inchiesta sul trasferimento del calciatore Victor Osimhem dalla squadra francese Losc Lille al Napoli nell’estate 2020. Sono in corso, nelle sedi del Napoli di Castel Volturno (Caserta) e Roma, perquisizioni del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli per l’acquisizione di documenti relativi al trasferimento, che ha riguardato Osimhen e tre calciatori delle giovanili del Napoli. La Procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)in. È Questa l’accusa con cui laRepubblica diha iscritto nel registro degli indagati il presidentesocietà azzurraDe. Il provvedimento rientra nell’inchiesta sul trasferimento del calciatore Victor Osimhem dalla squadra francese Losc Lille alnell’estate 2020. Sono in corso, nelle sedi deldi Castel Volturno (Caserta) e Roma, perquisizioni del nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza diper l’acquisizione di documenti relativi al trasferimento, che ha riguardatoe tre calciatori delle giovanili del. Ladi ...

