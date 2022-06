Alzheimer, un algoritmo per scoprirlo con una semplice risonanza: lo studio britannico su Nature. “Diagnosi di rischio precisa al 98%” (Di martedì 21 giugno 2022) La possibilità di Diagnosi precoce del morbo di Alzheimer potrebbe rendere molto più semplice l’accesso a strategie di trattamento mirate, e, nonostante non vi sia ancora una vera e propria cura, potrebbe migliorare notevolmente le condizioni dei pazienti affetti da questa malattia. A compiere un passo significativo verso un sistema diagnostico più semplice e tempestivo uno studio, descritto sulla rivista Nature Communications Medicine, condotto dagli scienziati del Centro di ricerca biomedica presso l’Imperial College di Londra. Il gruppo di ricerca, guidato dal professor Eric Aboagye, ha sviluppato un nuovo approccio in grado di identificare la malattia anche in fase precoce tramite una semplice risonanza magnetica. La capacità di riconoscere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La possibilità diprecoce del morbo dipotrebbe rendere molto piùl’accesso a strategie di trattamento mirate, e, nonostante non vi sia ancora una vera e propria cura, potrebbe migliorare notevolmente le condizioni dei pazienti affetti da questa malattia. A compiere un passo significativo verso un sistema diagnostico piùe tempestivo uno, descritto sulla rivistaCommunications Medicine, condotto dagli scienziati del Centro di ricerca biomedica presso l’Imperial College di Londra. Il gruppo di ricerca, guidato dal professor Eric Aboagye, ha sviluppato un nuovo approccio in grado di identificare la malattia anche in fase precoce tramite unamagnetica. La capacità di riconoscere i ...

