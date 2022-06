21 giugno, perché è oggi il solstizio d'estate (Di martedì 21 giugno 2022) Il caldo è assolutamente estivo da giorni, ma ufficialmente la stagione inizia oggi con il solstizio. C'è in corso il terzo anticiclone africano e questa sarà una settimana tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva Leggi su vanityfair (Di martedì 21 giugno 2022) Il caldo è assolutamente estivo da giorni, ma ufficialmente la stagione iniziacon il. C'è in corso il terzo anticiclone africano e questa sarà una settimana tra le più calde di sempre per il mese die in assoluto della stagione estiva

Solstizio d'estate 2022, perché è il 21 giugno (e non il 20)