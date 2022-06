Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2022 ore 12:30 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 GIUGNO 2022 ORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA Roma LIDO A CAUSA DI MALORE DI UN PASSEGGERO ALLA STAZIONE DI VITINIA IN DIREZIONE COLOMBO. PER QUANTO RIGUARDA LA CAPITALE, RICORDIAMO CHE GIA’ DALLE 7 DI QUESTA MATTINA E FINO ALLE 17 DI OGGI, RESTA CHIUSA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE VIA DIE FORI IMPERIALI TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA VENEZIA. A PARTIRE DA DOMANI, 21 GIUGNO, E FINO AL 24 GIUGNO, MODIFICHE ALLA Viabilità CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS5 TIBURTINA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE. GLI INTERVENTI INTERESSERANNO IL TRATTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 GIUGNOORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCONE RALLENTATA SULLALIDO A CAUSA DI MALORE DI UN PASSEGGERO ALLA STAZIONE DI VITINIA IN DIREZIONE COLOMBO. PER QUANTO RIGUARDA LA CAPITALE, RICORDIAMO CHE GIA’ DALLE 7 DI QUESTA MATTINA E FINO ALLE 17 DI OGGI, RESTA CHIUSA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE VIA DIE FORI IMPERIALI TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA VENEZIA. A PARTIRE DA DOMANI, 21 GIUGNO, E FINO AL 24 GIUGNO, MODIFICHE ALLACON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS5 TIBURTINA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE. GLI INTERVENTI INTERESSERANNO IL TRATTO ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Rinviato di un giorno il cantiere su via Collatina, altezza via Capranesi. Tre line… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Bravetta, tra via della Pisana e via Silvestri - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul GRA, tra Anagnina e l’uscita Via del Mare-Ostiense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso anche a via Ardeatina, tra via di Tor Pagnotta e via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso a via di Tor Carbone, tra via Ardeatina e via di Vigna Murata -