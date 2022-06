Ultime Notizie – Mondiali Budapest 2022, chi è Thomas Ceccon: oro e record (Di lunedì 20 giugno 2022) Thomas Ceccon, 21 anni, nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L’atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato ai Mondiali di Budapest 2022 conquistando la medaglia d’oro nei 100 dorso: il tempo di 51”60 vale il trionfo e il nuovo record mondiale, nonché – ovviamente – italiano. “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51?60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”, ha detto Ceccon a Rai Sport. Ceccon, nato il 27 gennaio 2021, è alto 1,97 e pesa 89 kg. L’atleta delle Fiamme Gialle, che ha collezionato le prime vasche con la Leospost asd, ora è allenato da Alberto Burlina. L’exploit odierno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022), 21 anni, nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L’atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato aidiconquistando la medaglia d’oro nei 100 dorso: il tempo di 51”60 vale il trionfo e il nuovomondiale, nonché – ovviamente – italiano. “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51?60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”, ha dettoa Rai Sport., nato il 27 gennaio 2021, è alto 1,97 e pesa 89 kg. L’atleta delle Fiamme Gialle, che ha collezionato le prime vasche con la Leospost asd, ora è allenato da Alberto Burlina. L’exploit odierno ...

